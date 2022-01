Les pistes explorées par les stations de ski pour s'adapter au changement climatique

Piste de luge "quatre saisons", arrêt total du ski au profit des balades en montagne, pistes éclairées à l'énergie solaire... En France comme aux États-Unis, les stations de ski s'adaptent au changement climatique et repensent leurs offres pour s'assurer un avenir économique.

C'est le début de l'année 2022 et de l'hiver. Et pour certains d'entre nous, cette période rime avec pentes, tire-fesses et virages dans la poudreuse. Mais l'avenir des sports d'hiver est menacé par le changement climatique. Alors que la neige se fait de plus en plus rare dans de nombreuses régions de la planète, les stations de ski pourraient disparaître en masse d'ici à quelques décennies. Selon l'OCDE, 80 sites de moyenne montagne sont menacés de fermeture d'ici à 2050 dans les Alpes françaises. Plus d'une centaine de pistes de l'Hexagone ont par ailleurs déjà fermé depuis les années 50.

Dans le documentaire "Avenir" de la réalisatrice française Laura Lardeux sorti en décembre 2020, le collectif citoyen l'ADN, basé à la station alpine La Clusaz (Haute-Savoie), mène un combat de front pour sauver l'économie de ce village. Il roule sur l'or blanc mais doit faire face aux conséquences du changement climatique. Une lutte qui a même mené ses membres à mener campagne lors des dernières élections municipales en 2020.

"Personne n'a trouvé de nouveau modèle pour l'instant, mais continuer à foncer tête baissée sans réfléchir à l'impact du réchauffement climatique sur nos montagnes, ce serait négliger l'avenir de nos enfants. Nous devons commencer à songer à des projets, revoir nos structures, surveiller ce qui se fait ailleurs", expliquait à ETX Daily Up Alexandre Hamelin, tête de la liste "l'ADN" aux municipales de la Clusaz.