Les photos gagnantes des Comedy Wildlife Awards 2021

Les Comedy Wildlife Photography Awards 2021 ont annoncé le grand gagnant du concours de cette année : Ken Jensen, un photographe amateur passionné pour sa photographie intitulée 'Ouch !'

Les gagnants du concours ont été révélés sur 'The One Show' de la BBC devant des millions de téléspectateurs, une première pour le concours qui n'a que 7 ans. Le concours a reçu plus de 7000 photos mais c'est l'image d'un Golden Silk Monkey qui a remporté le concours globale. L'image a été capturée sur le pont qui traverse la rivière Xun dans les gorges de Lonsheng, en Chine lors de vacances en famille en 2016.

Ken a déclaré : "J'ai été absolument bouleversé d'apprendre que mon inscription avait gagné, surtout quand il y avait un certain nombre de magnifiques photos inscrites. La publicité que mon image a reçue au cours des derniers mois a été incroyable, c'est un sentiment si formidable de savoir que son image fait sourire les gens dans le monde et aide à soutenir des causes de conservation fantastiquement valables." Il remporte un safari dans le Masai Mara, au Kenya, un trophée fait main unique du Wonder Workshop en Tanzanie, un sac de photographie de THINK TANK et un sac Goofie débordant de goodies.

Cette année, le concours soutient Save Wild Orangutans en reversant 10 % de son revenu net total à l'association caritative.

Voici les images gagnantes des différentes sections du concours.