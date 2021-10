Les petits-déjeuners Oxfam fêtent leurs 30 ans ces 20 et 21 novembre

Ces 20 et 21 novembre, c'est le retour des petits déjeuners Oxfam. Un délicieux colis petit-déj à réserver et à emporter chez soi.

Depuis 30 ans, des milliers de personnes se rassemblent chaque année pour partager un bon moment autour d’un petit déjeuner et soutenir Oxfam-Magasins du monde, ses bénévoles et ses partenaires producteurs.

Pour la deuxième année consécutive, Oxfam-Magasins du monde propose une version à commander et à emporter de ses savoureux petits déj. En effet, la situation sanitaire ne permettant pas encore de pouvoir réunir avec certitude de nombreuses personnes dans un même lieu, les organisateurs ont opté pour la version "take away" du colis. Cependant, certains endroits qui le permettent pourront proposer une version à consommer sur place (voir infos de chaque petit déjeuner local sur le site Internet).