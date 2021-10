Les origines des mystérieuses momies du bassin du Tarim enfin comprises ?

Découvertes il y a près de 100 ans en Chine, ces momies sont parfois vieilles de 4000 ans (les tombes trouvées datant entre 4000 et 2000 ans). Tout comme les centaines de squelettes trouvés dans un lac de l’Himalaya, des centaines de momies naturellement préservées ont ensuite été trouvées dans le bassin du Tarim et constituaient un mystère pour les archéologues.

Les corps ont été enterrés dans des cercueils en forme de bateau, étaient enveloppés de peau de bétail et faisaient partie de la culture Xiaohe. L’environnement chaud, aride et salé de ce désert, une des régions les plus hostiles de la planète, les a naturellement préservés. Ils ont encore leurs cheveux et leurs vêtements, on pourrait les croire morts il y a quelques semaines.

Le mystère titillait les archéologues puisque cette période est importante dans l’histoire de la région, les habitants passant de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs.