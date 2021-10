Les oranges et les raisins que nous consommons sont infestés de pesticides

Une recherche réalisée au Royaume-Uni montre que les végétaux les plus pollués vendus sur les étals des marchés sont les oranges et le raisin. Les scientifiques qui ont réalisé l'étude ont trouvé pas moins de 122 résidus de pesticides toxiques pour la santé et l'environnement, dont certains cancérigènes.

Ces analyses ont été réalisées par l'ONG Pesticide Action Network (PAN) et ont révélé la présence de 122 pesticides différents dans les 12 produits les plus pollués. En plus des raisins et des oranges, qui figurent tout en haut de cette liste noire (respectivement 87,2% et 86,7%), on trouve des fruits secs (81,9%), des poires (73,6%), des haricots (34,7%) ou encore de la laitue (23,6%).

Parmi les pesticides identifiés, 61% sont classés comme "hautement dangereux" pour la santé et l'environnement.

47 d'entre eux contiennent des toxines cancérogènes, 15 des substances toxiques pour la reproduction.

17 d'entre eux contiennent des inhibiteurs pouvant altérer le système respiratoire et entraîner des maux de tête.

Par ailleurs, la moitié des 12 principaux pesticides contiennent des produits contaminants pour les eaux souterraines.