Les nouveaux trains londoniens polluent plus que le trafic routier

Les trains bimodes Hitachi, à la conception controversée jumelant énergie diesel et électrique, n’ont que deux ans. Ils fonctionnent à l’électricité entre Londres et Cardiff, puis passent au diesel quand il se dirige plus à l’ouest et au sud-ouest, bien qu’au départ l’idée était d’électrifier l’ensemble de la ligne mais les dépassements budgétaires du projet n’ont pas permis d’aller jusqu’au bout.

Une nouvelle étude a découvert que la quantité de pollution diesel sur certains nouveaux trains est "13 fois plus élevée que sur l’une des routes les plus fréquentées du centre de Londres".



Ces trains ont donc atteint plus de 13 fois la moyenne de pollution au NO2 enregistrée sur Marylebone Road, une route connue pour ses embouteillages dans le centre de Londres. La raison principale selon les chercheurs : les tunnels et les ralentissements aux gares. Ils ont également découvert que les passagers sont plus exposés aux fumées toxiques lorsqu'ils sont assis à l'arrière du train. De plus, l'étude conclu que "les nouveaux types de trains n'ont pas nécessairement une meilleure qualité de l'air à bord par rapport aux trains plus anciens."

Le gouvernement a directement réagi face à ces résultats très préoccupant et déclaré, dans un communiqué, avoir commandé plus de recherches ainsi qu'"un examen immédiat des normes et réglementations sur la qualité de l'air pour les trains". Leur but étant d'"explorer toutes les modifications techniques et options possibles pour améliorer rapidement la qualité de l'air dans les trains et dans les gares".