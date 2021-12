Les murs végétaux, une solution pour mieux isoler les bâtiments ?

Une récente étude démontre que les murs végétalisés sont environ 30% fois plus efficaces pour retenir la chaleur dans les bâtiments. Autrement dit, ils représentent de meilleurs isolants thermiques et permettent de moins forcer sur le radiateur.

Réalisée par des chercheurs anglais de l'université de Plymouth, cette étude de terrain s'est concentrée sur un bâtiment datant des années 1970 (Sustainability Hub) et a comparé les capacités d'un mur non végétalisé composé de béton et de briques pour retenir la chaleur à celles d'un mur végétalisé. Le mur "vivant" a été élaboré à partir d'un système de feuilles de feutre flexible doté de poches dans lesquelles de la terre et des plantes ont été ajoutées.

Après cinq semaines, la quantité de chaleur perdue à travers le mur végétal était inférieure de 31,4% à celle de la structure originale.

L'étude a également montré que les températures diurnes restaient plus stables dans le mur végétal. En d'autres termes, les bâtiments dotés de murs végétaux nécessitent une dépense d'énergie moins importante car ils conservent plus facilement la chaleur.