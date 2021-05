Les morceaux de la fusée chinoise qui se désintègre dans l’atmosphère peuvent-ils nous tomber dessus ?

Long March 5B, l’énorme fusée lancée par la Chine pour délivrer le premier module de la station spatiale Tianhe va retomber en plusieurs morceaux sur Terre. Personne ne sait où les morceaux vont tomber et quelle sera la taille des débris.

Long March 5B a lancé le module "Heavenly Harmony" en orbite terrestre basse le 29 avril depuis Wenchang (province chinoise de Hainan) et s’est ensuite placée elle-même sur une orbite temporaire avant de retomber dans l’atmosphère.

Cette entrée non contrôlée dans l’atmosphère sera la plus grosse jamais réalisée de l’histoire de la conquête spatiale. En effet, depuis 1990, aucun objet de plus de 10 tonnes n’est entré sans contrôle dans l’atmosphère alors que ce morceau de fusée représente 21 tonnes, une négligence de la part de la Chine selon de nombreux experts.