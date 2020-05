Les miracles du vinaigre blanc

Dans la maison, sur le corps, dans l'assiette, le vinaigre blanc n'en peut plus de nous offrir des petits miracles ! Détartrant, désodorisant, désinfectant, on vous dit tout !

Soulager les piqûres d'insectes Une abeille, une guêpe ou un moustique vous a pris pour son goûter ? On frotte la zone avec du vinaigre blanc et les démangeaisons disparaissent.

Nettoyer et désodoriser l'évier Une fois par semaine, verser l'équivalent d'une tasse de vinaigre blanc dans le fond de l'évier (bouché au préalable) et laisser agir pendant 30 minutes. Rincez à l’eau froide et hop, fini les mauvaises odeurs !

Enlever le tartre de la cuvette des toilettes On vide un demi-litre de vinaigre blanc dans la cuvette et on laisse agir une bonne heure. Avant de tirer la chasse, on frotte avec la brosse, le tartre s'en va comme par magie !

Nettoyer les tasses et mugs à fond La théine et la caféine laissent de belles traces dans les tasses et les mugs. Pour en venir à bout, on mélange du sel et du vinaigre blanc et on frotte.

Enlever la rouille On plonge les outils pleins de rouille dans un bain de vinaigre, on laisse agir toute la nuit et puis on frotte un petit peu.