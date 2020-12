Les milléniaux boudent les transports en commun et plébiscitent la voiture

La voiture les rend plus libres de choisir où et quand partir - © Plume Creative - Getty Images

Il ressort de cette étude que 65% des répondants expliquent que leur préférence est directement due à la pandémie. Outre l'aspect sanitaire, ils considèrent aussi que la voiture les rend plus libres de choisir où et quand partir. Une tendance que l'on peut également voir aux USA et plus spécifiquement à New York où la voiture redevient reine.

Acheter sa voiture en ligne

Autre conséquence de l'épidémie et de la distanciation sociale à respecter, près d'un millénial sur deux (46%) envisageraient désormais l'achat d'une voiture en ligne.

L'enquête "Millennial Car Survey" a été réalisée par OnePoll en novembre 2020 auprès de 3000 conducteurs âgés de 24 à 35 ans de six pays : la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal. Dans chacun de ces pays, l'échantillon de l'enquête comprenait 500 conducteurs, avec une proportion égale d'hommes et de femmes.