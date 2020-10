Les mégots de cigarettes se recyclent et sont même l'avenir de nos maisons !

Plus légères et plus isolantes, les briques de nos logements pourraient s'avérer être plus efficaces si leur composition intégrait... des mégots recyclés ! C'est la conclusion d'une vaste étude menée en Australie qui vient de publier ses recommandations pour mettre en œuvre ce concept à l'échelle industrielle. Car oui les mégots se recyclent, et c'est un sujet sérieux depuis longtemps.

Chaque année, 1,2 million de tonnes de mégots jetés dans la nature Une véritable calamité pour la planète : les mégots sont le symbole des déchets qui souillent notre planète. 137.000 de ces restes de cigarettes seraient jetés chaque seconde dans le monde. Six mille milliards de mégots sont produits chaque année à l'échelle mondiale, ce qui représenterait 1,2 million de tonnes de déchets toxiques laissés à l'abandon. Un véritable fléau. Pourtant, il est possible de transformer cette plaie en composants recyclables. Car, oui, les mégots se recyclent. Et cela ne date pas d'hier puisqu'aux Etats-Unis, la société TerraCycle essaime depuis 2001 son concept de recyclage de déchets difficiles, incarné par ses boîtes "zéro déchet". L'entreprise est aujourd'hui présente dans une vingtaine de pays. En France, on a eu l'ingénieuse idée de débarrasser 90 à 100% des substances chimiques composant les mégots pour les transformer en objets du quotidien. L'entreprise bretonne MéGO! sépare les résidus de cendres et de tabac du filtre en papier pour laver et sécher la matière afin de produire des plaques d'acétate de cellulose marron. Le matériau devient alors un composant pour la fabrication de tabourets, de cendriers, de pots à crayon...

Traités et recyclés en briques de construction Mais on pourrait aller beaucoup plus loin avec le recyclage des mégots, au point que des chercheurs australiens les envisagent comme composants de futures briques de construction. Selon une étude australienne, les industriels pourraient utiliser soit des mégots déchiquetés soit des mégots entiers sinon agglomérés à d'autres matériaux de construction pour lancer la fabrication de briques nouvelle génération. Cela permettrait de réduire considérablement les coûts de production, de l'ordre de 10% en utilisant rien que 1% de mégots recyclés. En utilisant seulement 1 % de mégots recyclés dans 2,5% de la production de briques annuelle, on réussirait à régler totalement le problème de ces déchets laissés à l'abandon dans la rue ou dans les océans. Ce procédé aurait même plusieurs vertus, dont celles de rendre les briques plus légères, mais aussi plus isolantes.