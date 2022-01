Les matériaux de luxe, l'upcycling et les potagers de balcon vont s'imposer dans nos maisons en 2022

Upcycling, do it yourself, potager sur le balcon et pièces pour laver son chien : la plateforme de bricolage TaskRabbit dévoile les tendances déco et maison de l'année 2022. Et si les consommateurs semblent friands de matériaux de luxe, ils n'en conservent pas moins la fibre écolo.

Des matières nobles

Les internautes semblent de plus en plus friands de matériaux de luxe. Les requêtes sur la plateforme sont en hausse pour l'or (+13%), le marbre (+34%) et le terrazzo (+36%), un revêtement composé de terre et de fragments de pierre naturelle.

De l'huile de coude

Les consommateurs montrent un intérêt marqué pour les pratiques plus écologiques, à commencer par l'upcycling, le fait de transformer un objet pour modifier son usage et ainsi prolonger sa durée de vie. Au cours des douze derniers mois, les requêtes sur internet comprenant ce terme auraient même doublé. Un attrait qui pourrait se confirmer courant 2022, estime l'enquête. Et ce n'est pas tout : le défi d'isoler son logement est également déjà en hausse. Les demandes d'étanchéité des fenêtres ont par exemple augmenté de 111% pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme, tous pays confondus.

Des tomates sur sa terrasse

Autre tendance "green" qui a le vent en poupe : l'autosuffisance alimentaire, soit le fait de cultiver ses propres fruits et légumes sans avoir besoin de s'arrêter au supermarché en rentrant du travail le soir. Selon l'enquête, la demande d'aide pour les potagers a augmenté de 25% au début de l'année, que ce soit sur plusieurs hectares pour les petits chanceux qui possèdent un jardin ou sur un balcon.

Un espace pour pomponner Loulou !

