Les lucioles dansent sans spectateurs au Japon

"Sur une année de vie, les lucioles ne brillent que pendant 10 à 15 des derniers jours de leur existence, pour laisser derrière elles une descendance", rappelle le maire de Tatsuno, Yasuo Takei.

"Quand on voit le spectacle de cette lumière éphémère, on ne peut qu'être touché et se dire qu'il faut se battre jusqu'au bout. Il y a là peut-être une vision esthétique très japonaise" de la beauté, estime-t-il.