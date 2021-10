Les louveteaux élevés par des humains sont aussi attachés à eux que des chiots

Plus

Les loups élevés par des humains peuvent développer des niveaux d’attachement aux humains similaires à ceux des chiens, comme l’explique une nouvelle étude. Une précédente étude avait déjà conduit à la découverte que les louveteaux jouent instinctivement à "aller chercher la balle" avec les humains. Christina Hansen Wheat et ses collègues ont comparé le comportement d’attachement de 12 huskies d’Alaska (de deux portées différentes) et de 10 loups gris européens (de trois portées). L’étude s’est faite via l’Université de Stockholm en Suède.



Les louveteaux sont autant attachés à leur soignant que les chiots

L’équipe a mis en place une étude comparative pour analyser le comportement des deux races et ainsi essayer de comprendre si le lien entre le chien et l’Homme serait inné. Ce genre d’étude est régulièrement utilisée pour comprendre les liens d’affection, souvenez-vous de l’étude sur les chatons qui avaient prouvé un attachement presque aussi fort qu’entre un bébé humain et son parent. Pendant les deux premiers mois de leur vie, chiots et louveteaux ont été nourris à la main et élevés avec une présence constante (24 heures sur 24) de soignants humains. À partir de 4 mois, la présence du soignant est diminuée petit à petit pour finalement arriver à ce qu’il ne soit plus du tout présent pendant la nuit. Les chercheurs se sont alors rendu compte que les chiots Husky et les louveteaux avaient le même attachement à l’humain à ce stade de leur vie, que ce soit pour saluer l’arrivée de l’humain, chercher le contact physique ou l’accompagner dans la marche. À 23 semaines, les deux sont capables de reconnaître de la même manière, une personne connue d’un étranger.

Est-ce grave que les louveteaux puissent s’attacher aux humains ?