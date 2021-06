Les jeux de société sont-ils écolos ?

Lire aussi : Jeux vidéo et de sociétés, quand les logiques coloniales se répètent

Les ventes de jeux de société ont bondi de 19% de 2019 à 2020, soit plus de 30 millions de boîtes vendues en 2020, estime l'Union des Éditeurs des Jeux de Société française. L'association diffuse la première étude française sur l'impact environnemental des jeux de société, de leur conception à leur mise en vente.

Lorsqu'un nouveau jeu de société est lancé sur le marché, il n'est plus rare d'apercevoir la mention "jeu écoconçu" sur la boîte. Car les plateaux de jeux, les cartes et les jetons n'échappent pas à l'utilisation massive de plastique et la production de déchets. Mais, concrètement, quel est l'impact environnemental d'un jeu de plateau standard traditionnel ?

L'Union des Éditeurs des Jeux de Société (UEJ), association professionnelle qui regroupe les entreprises francophones d'édition de jeux de société, a calculé l'impact carbone d'un grand jeu de plateau mesurant 30 x 30 x 7cm pour un poids de 1,85 kg et fabriqué en Chine (transport inclus).

Lire aussi : "Carbone Zéro" : le jeu qui sensibilise petits et grands aux enjeux de la transition écologique

Si l'on en croit l'étude, le bilan carbone associé à la fabrication d'un tel jeu représenterait l'équivalent d'un trajet en voiture de 41 km, de l'envoi de 215 emails ou encore de 20h de visionnage de vidéo sur une plateforme de streaming.