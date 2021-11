Les jardins intelligents investissent l'intérieur des appartements

Vous n'aurez plus d'excuse pour laisser mourir vos plantes ! Nul besoin de se préoccuper de l'éclairage ou de l'arrosage, "Kelby", l'assistant informatique s'occupe de tout ! La promesse de Gardyn est de proposer un jardin intelligent en intérieur pour faire pousser vos plantations dans les meilleures conditions possible. Sans terre, sans insecte mais grâce à des caméras et une application prêtes à vous conseiller.

Pour apporter de la lumière , des poteaux d'éclairage font face aux plantes, leur donnant la dose de lumière nécessaire à leur développement. La machine a seulement besoin d'une prise de courant et d'une connexion Wi-Fi, sans oublier l'indispensable application mobile. Une facilité d'utilisation qui se résume finalement à brancher l'appareil, remplir le réservoir d'eau et vérifier les alertes sur l'application.

Le jardin de Gardyn peut contenir 30 plantes. Au début, la graine est contenue dans une petite capsule puis va être insérée dans des fentes situées le long des colonnes de la structure pour créer le jardin intelligent. À la base de cette architecture, on retrouve un bac qui va contenir l' eau nécessaire pour faire grandir les plantes. L'eau va circuler grâce à une pompe le long des poteaux et ainsi ruisseler jusqu'à la racine des plantes. Le calendrier précis peut être géré depuis l' application pour convenir du moment opportun.

Il est même possible de surveiller son jardin d'intérieur depuis les caméras qui observent vos plantations pour analyser au mieux leurs besoins. L'intelligence artificielle prend le relais pour reconnaître les problèmes rencontrés par la plantation et proposer des solutions grâce à des capteurs présents dans les différentes capsules.

Si les capteurs s'occupent automatiquement d'une grande partie des besoins quotidiens des plantations, il faut toujours garder un œil dessus pour ne pas se laisser envahir par la végétation. Gardyn propose 20 variétés différentes de produits, tous biologiques et cultivés aux États-Unis. Impossible d'y faire grandir des légumes à racines style carotte ou oignon mais tout ce qui pousse en surface peut être implémenté.

Le concept de jardin intelligent n'est pas nouveau mais la force de la pandémie a fait gagner de l'intérêt à cette nouvelle possibilité. Produire sa propre nourriture pour se reconnecter à la nature et obtenir des produits frais séduit une partie de plus en plus large de la population. Grâce à ce nouveau dispositif, nul doute que même les plus maladroits d'entre nous avec les plantes pourrait bien obtenir des jardins florissants.