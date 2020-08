Les iPhone en tête des smartphones reconditionnés plébiscités pour le rentrée

A la veille de la rentrée des classes, de plus en plus parents se tournent vers le marché du reconditionné pour équiper leurs adolescents en smartphone.

Top 5 des mobiles les plus vendus sur Recommerce depuis le 15 août 2020

1. iPhone 8 64 Go (à partir de 279,90 euros)

2. iPhone 7 32 Go (à partir de 259,90 euros)

3. Samsung Galaxy S9 64 Go (à partir de 289,90 euros

4. Samsung Galaxy S10 128 Go (à partir de 449,90 euros)

5. Le Huawei P20 Duos 128 Go (à partir de 239,90 euros)