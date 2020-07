Les humains sur Mars : techniquement possible mais aucun voyage à l'horizon

Le 11 mai 1990, le président américain George Bush annonçait la prochaine frontière de l'exploration spatiale : un homme sur Mars avant le 20 juillet 2019, cinquantième anniversaire du premier pas sur la Lune.

L'engagement a évidemment fait long feu et les promesses similaires de trois de ses successeurs (Bush fils, Barack Obama et Donald Trump) n'ont donné naissance à aucun programme concret, ce qui illustre le paradoxe de la conquête humaine de la planète rouge : promise car faisable, mais toujours remisée au profit des robots, moins chers et moins risqués.

"J'ai dû assister à 10.000 présentations sur la façon d'envoyer des humains sur Mars", dit P G. Scott Hubbard, à Stanford, ancien de la Nasa. "Mais personne depuis Kennedy n'a été capable de mettre les sommes conséquentes nécessaires."