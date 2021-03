Les hommes de Néandertal pouvaient entendre et "parler" comme nous, selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude prouverait que les hommes de Néandertal pouvaient entendre comme nous et probablement même parler (presque) aussi bien que nous, Homo Sapiens.

L’intérêt du public pour l’homme de Néandertal a grandi lorsqu’on a su que l’ADN hérité de Neandertal pouvait aggraver des formes de Covid-19. Il n’y a pas si longtemps que les scientifiques ont trouvé des preuves de présence d’ADN de Néandertal dans notre ADN d’Homo Sapiens. Il y a donc eu des échanges génétiques entre les deux espèces d’hominidés qui ont vécu en partie à la même époque. Preuve, selon beaucoup, que le Néandertalien était bien plus proche de l’homme que du singe et que l’image d’homme des cavernes grognant et sachant à peine marcher est une idée fausse.

Publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution et relayée par CNN, cette étude remet en cause la vision que beaucoup avaient (et ont encore) des hommes de Néandertal (ou Néandertaliens), disparus il y a 40.000 ans pour laisser la Terre à l’Homo Sapiens.