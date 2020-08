Les herbivores sont plus à risque d'extinction que les prédateurs.

Les animaux herbivores courent un plus grand risque d'extinction que les prédateurs et les omnivores, selon une étude, et ce, qu'ils soient des mammifères, des oiseaux ou des reptiles.

Le risque est particulièrement élevé pour les reptiles herbivores, comme les tortues, et les grands herbivores, comme les éléphants. Mais la tendance se vérifie quels que soient l'habitat (désert, forêts...) et la classe (mammifères, oiseaux, reptiles) selon cette étude parue dans la revue Science Advances et portant sur plus de 24.500 espèces vivantes et disparues.