Les gestes à connaître pour réduire notre production de déchets

Auteur du livre "Ça commence par moi", Julien Vidal nous livre quelques astuces pour être davantage écoresponsable.

Chaque année, un Français produit en moyenne 350 kilos de déchets. Le premier geste écoresponsable conseillé par Julien Vidal est de faire ses provisions dans une épicerie en vrac. Équipé d'un sac en tissu et de quelques récipients, il y trouve une gamme diverse d'aliments mais aussi des produits cosmétiques dépourvus de tout emballage. Ces magasins proposent des articles bons pour la santé et permettent de réduire drastiquement le gaspillage alimentaire et le rejet de détritus difficilement recyclables. "Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas", explique le militant écologiste.

Il est également possible de revaloriser nos ordures. Épluchures de fruits et de légumes, coquilles d'œufs, sachets de thé… Tous les déchets organiques peuvent être déversés dans un composteur partagé si vous avez la chance d'en détenir un près de chez vous. "Ils vont lentement se dégrader pour se transformer en engrais", précise Julien Vidal.

Sensibiliser la population

Munis d'une pince et d'un sac, les membres de l'association Green Bird se réunissent tous les mois pour collecter pendant une heure les déchets qui pavent Paris. "Un mégot comme ça, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d’eau", souligne Julien Vidal après avoir ramassé un bout de cigarette. Plus que de nettoyer la ville, l'association cherche à sensibiliser les citadins à la propreté des rues. "La nature, elle ne produit pas de déchets, (…) on ferait mieux de s'en inspirer", propose Julien Vidal.