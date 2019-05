Les gestes à connaître pour réduire notre impact sur la biodiversité - © Tous droits réservés

Les gestes à connaître pour réduire notre impact sur la biodiversité - Brut. - 28/05/2019 Auteur du livre "Ça commence par moi", Julien Vidal nous dévoile quelques actions simples pour freiner l'érosion de nos écosystèmes. Toutes les 20 minutes, une espèce animale ou végétale disparaît. Le militant écologiste Julien Vidal assure que chacun peut agir à son échelle pour freiner cette "extinction de masse". Pour lui, tout commence par l'alimentation. Afin de limiter notre impact sur la biodiversité, il faut privilégier l'"alimentation locale et de saison", les produits bio et limiter les aliments dont la culture est nocive pour l'environnement. Tel est le cas de l'huile de palme qui est l'"une des premières causes de déforestation dans le monde."