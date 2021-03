Les géants de la mode, mauvais élèves du développement durable, selon un rapport

L' étude , qui a été rédigée par un groupe d'experts internationaux indépendants, établit "l'indice du développement durable" pour quinze groupes : cinq dans le secteur du luxe, parmi lesquels Kering et LVMH, cinq enseignes de grande distribution (H&M, Levi Strauss, Gap...) et cinq dans le sportswear, dont Nike et Adidas.

Les géants de la mode peinent à honorer leurs engagements écoresponsables, selon un rapport publié par le site spécialisé Business of Fashion, qui déplore l'écart entre les discours et les faits.

Les groupes sont évalués dans six domaines : la transparence, les émissions de CO2, l'utilisation de l'eau et des produits chimiques, les matériaux, les droits des travailleurs et les déchets.

"Avec moins de 10 ans pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat et de développement durable, le temps presse et il ne suffit plus de déclarer simplement une ambition de changement ", stipule l'étude.

Tous les groupes en dessous de la moyenne !

Aucune entreprise n'obtient plus de 50 sur 100 dans ce classement, la holding suisse Richemont (Chloé, Ralph Lauren..), la société japonaise Fast Retailing (Uniqlo, Princesse Tam Tam...) et le groupe américain Under Armour ayant obtenu des scores inférieurs à 25. Richemont obtient la note de 14 sur 100, Under Armour la note de 9.

Les meilleurs élèves sont Kering (Gucci, Saint Laurent...) et Nike, qui ont obtenu respectivement 49 et 47.

"Parmi les plus grandes entreprises de la mode, beaucoup ne savent toujours pas ou ne divulguent pas d'où viennent leurs produits et plus on descend dans la chaîne d'approvisionnement, plus les choses deviennent opaques", indique le rapport. "Cela ouvre la voie à l'exploitation et aux violations des droits humains et crée des difficultés pour mesurer l'impact environnemental de l'industrie."