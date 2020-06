Les températures ont bien augmenté, on se croirait déjà en été et on n’en est d’ailleurs plus très loin. Les légumes et fruits de saison au mois de juin sont gorgés du soleil du printemps et sont délicieux cuits ou crus !

On vous souhaite de bons petits plats avec de bons légumes locaux et de superbes salades de fruits rouges qui n’attendent que vous.