Les fruiticulteurs australiens face au casse-tête de la récolte

Dans des conditions presque parfaites, grâce à des pluies abondantes et à des arbres en bonne santé, le verger de cerises du fruiticulteur australien Michael Cunial semble prêt à donner une récolte exceptionnelle. Il n'a qu'un seul problème : la récolte.

Dans sa ferme de 50 hectares, Curinya Orchards, à Nashdale, à environ quatre heures de route de Sydney, M. Cunial engage habituellement environ 50 travailleurs saisonniers pour la récolte annuelle et les paie à la pièce. Mais les règles pourraient être sur le point de changer.

Selon une étude réalisée en 2018 par le médiateur du travail équitable auprès de plus de 8.000 exploitations horticoles, 56% d'entre elles sous-payaient une partie de leurs travailleurs.



Travailler dur n'est pas toujours suffisant. Victor, un jeune Français qui a préféré ne pas être identifié par son nom complet pour protéger ses perspectives d'emploi, a dû travailler 88 jours dans l'agriculture pour être autorisé à rester une deuxième année, une condition du visa vacances-travail.

"J'ai travaillé dans les vignobles. Je devais enrouler les branches autour de fils de fer. Nous étions payés 11 cents par branche. Je faisais partie des 10% les plus performants et je n'ai quand même obtenu que 9 dollars australiens de l'heure, soit moins de la moitié du salaire minimum", a-t-il déclaré.



Cédric Gestin, un autre travailleur français qui en est à sa troisième année en Australie, dit qu'il a toujours préféré les fermes qui paient à l'heure.



Après avoir travaillé trois ans à temps plein dans la cerisaie de Cunial, Rémy Genet gère les travailleurs saisonniers. "J'ai des gars qui peuvent remplir 60 caisses de fruits, gagner 700 dollars australiens en une journée, et d'autres qui ne peuvent remplir que neuf caisses. La différence, c'est la motivation", dit-il.



"Bien sûr, il y a des fermes où même les bons ne gagnent jamais assez d'argent parce qu'il n'y a pas assez de fruits ou que la ferme est mal gérée. Mais là où certaines personnes peuvent gagner de l'argent, tout le monde peut en gagner."