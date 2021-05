Les forêts tropicales africaines résisteraient mieux au changement climatique qu'on ne le pensait

Une nouvelle étude réalisée dans six pays d'Afrique suggère que les forêts tropicales de ce continent survivraient mieux que les autres. Une bonne nouvelle... mais qui pourrait s'avérer temporaire si le niveau d'émissions de carbone relâchées dans l'atmosphère ne baisse pas. L'étude a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Quel a été l'impact du phénomène El Niño sur les forêts du monde ?

Celles et ceux qui ont vécu en direct l'événement climatique El Niño entre 2015-2016 se souviennent probablement des intenses épisodes de chaleur qu'il a provoqué en Amérique latine et en Afrique. Mais d'après cette nouvelle recherche, les forêts tropicales d'Afrique auraient mieux survécu. Cette recherche implique le suivi de 100 forêts tropicales localisées au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Ghana, au Liberia et en République du Congo. Chacune des parcelles a été mesurée au moins deux fois avant puis une fois après l'événement El Niño.

Les forêts tropicales africaines plus résilientes que celles d'Amazonie

D'après les travaux, ces forêts auraient continué à éliminer environ 1,1 milliard de tonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère par an. Soit un taux équivalant à trois fois aux émissions de dioxyde de carbone du Royaume-Uni en 2019, indique l'étude. "Globalement, l'absorption de dioxyde de carbone par ces forêts tropicales intactes a diminué de 36%", observe le Dr Amy Bennett, chercheur à l'école de géographie de Leeds et à la tête de cette étude. "Mais elles ont continué à fonctionner comme un puits de carbone, ralentissant ainsi le rythme du changement climatique." D'après les estimations de ces chercheurs, les forêts tropicales d'Afrique présenteraient une capacité de résilience supérieure à celles des forêts d'Amazonie (Amérique du Sud) et de Bornéo (Asie du Sud-Est). Si la croissance et la survie des petits arbres des forêts africaines ont été mises à mal par les vagues de chaleur extrêmes provoquées par El Niño, les plus grands arbres n'ont au contraire pratiquement pas été affectés.

Le répit sera de courte durée si les émissions de CO2 ne baissent pas