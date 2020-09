Les fast-foods repensent (aussi) leurs restaurants pour préserver la planète

Ils n'impriment pas seulement les tickets de caisse sur les serviettes de table comme KFC à Dubaï. Et ils ne cuisinent pas seulement des steaks hachés issus de vaches moins polluantes comme Burger King. Les fast-foods repensent aussi leurs restaurants dans leur globalité.

Ils ne se contentent pas non plus de concevoir des gobelets nouvelle génération comme ceux de McDonald's, qui permettent de supprimer le couvercle en plastique depuis novembre dernier.

A l'horizon 2030, McDonald's espère réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses restaurants et de ses bureaux de 36% , par rapport à 2015. Le géant de la restauration rapide compte utiliser ce bâtiment-test comme un endroit où effectuer des expérimentations pour réduire le gaspillage d'eau.

Le bâtiment de 745 m² est abrité par un toit équipé en panneaux solaires tandis que toute l'architecture inclut des structures photovoltaïques. Près de 158 m² de verdure tapissent les murs. Les fenêtres sont quant à elles protégées par des volets qui s'ouvrent et se ferment automatiquement pour garder la température fraîche à l'intérieur. Le restaurant ne fonctionne ainsi qu'à partir de l'énergie renouvelable. Imaginée par le cabinet d'architecte Ross Barney, l'infrastructure épouse également la forme d'un V au niveau de son toit pour s'adapter au climat humide de la Floride.

L'exemple en date le plus symbolique est signé McDonald's. La maison du Big Mac a ouvert un restaurant pilote en Floride, au sein du parc d'attractions World Disney Resort, qui est complètement autosuffisant en énergie .

Burger King imagine des espaces plus "verts"

Burger King aussi a dévoilé ses plans autour de son restaurant de demain. La promesse consiste à réduire de 60% l'empreinte carbone de ses adresses.

L'axe de développement de BK s'appuie sur l'amélioration considérable de l'expérience client, avec retrait des commandes dans des casiers et la mise en place d'un QR Code pour retirer plus vite son whoppper. L'espace est également rentabilisé avec l'installation des cuisines et de la salle de restaurant à l'étage pour que la file du drive passe juste en dessous.

La chaîne de fast-food a prévu de construire les tout premiers restaurants de cette nouvelle génération en 2021 à Miami, en Amérique latine et dans les Caraïbes.