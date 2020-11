Les États-Unis, "champions du monde" de la pollution plastique.

En termes de pollution plastique, les États-Unis détiennent un triste record. C'est en effet le pays dont la production de déchets plastiques est la plus élevée au monde, avec 105 kg par an et par habitant, révèle une nouvelle étude parue dans Science Advances.

105 kilos par an et par habitant, un record

Les résultats montrent que les États-Unis sont le pays qui produit le plus de déchets plastiques, avec 34 millions de tonnes en 2016. Dans le classement des 20 pays ayant la plus forte production totale de déchets plastiques, le Royaume-Uni arrive juste derrière les États-Unis, avec 99 kg par an et par habitant, suivi de la Corée du Sud (88 kg) et de l'Allemagne (71 kg).

Selon des données datant de 2016 (les plus récentes à ce sujet), plus de la moitié du plastique collecté pour le recyclage aux États-Unis a été expédiée à l'étranger.

Plus de 88% ont été exportés vers des pays dont plus de 20% des déchets sont mal gérés, notamment la Chine et Hong Kong.

"Si l'on tient compte de ces contributions, la quantité de déchets plastiques produits aux États-Unis et qui, selon les estimations, devraient pénétrer dans l'environnement côtier en 2016, était jusqu'à cinq fois supérieure à celle estimée pour 2010, ce qui fait de la contribution des États-Unis l'une des plus élevées au monde", constatent les auteurs des travaux.