Les emballages plastiques peuvent-ils devenir plus durables?

Les sacs plastiques pourraient devenir plus écologiques qu'on ne l'imagine grâce à une nouvelle initiative lancée par Fashion for Good.

Technologie de pointe L'organisme et plusieurs grandes marques de mode (Adidas, C&A, Kering, Otto Group et PVH Corp) ont lancé le projet "The Circular Polybag Pilot", qui vise à développer un système de recyclage spécifique pour les sacs et emballages plastiques. Cette initiative est un test qui sera mené pendant 3 à 5 mois début 2020. Elle visera à utiliser des sacs et emballages plastiques usagés pour en créer de nouveaux, avec l'aide de la technologie déposée par l'entreprise espagnole Cadel Deinking. Cette technologie permet de produire des billes de polyéthylène de basse intensité de très bonne qualité à partir de déchets plastiques pour recréer de nouveaux emballages.

Recyclage en circuit fermé Les géants de l'habillement qui soutiennent ce test fourniront de grandes quantités de déchets plastiques, comme l'a annoncé Fashion for Good. Ces déchets seront transformés en billes et en nouveaux sacs en plastique, que les partenaires réintégreront dans leur chaîne de production. "Nous sommes heureux de faire partie de ce test et de chercher des solutions durables avec d'autres entreprises et de forts partenaires de l'industrie de l'habillement", a commenté Stefan Krantz, d'Otto Group, dans un communiqué paru sur Fashion For Good. "Nous pouvons faire vraiment la différence et apporter une importante contribution au développement durable avec un modèle en circuit fermé qui permet d'économiser des ressources."