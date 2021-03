Les dirigeants des pays doivent "faire plus" pour la planète, selon des citoyens à travers le monde

La prise de conscience écologique citoyenne est mondiale et commence à surpasser les traditionnels clivages politiques, estiment des chercheurs anglais de l'université de Cambridge. Selon leur sondage, neuf participants sur dix sont d'accord pour dire que les gouvernements devraient faire plus pour l'environnement.

Sans surprise, les réponses à cette dernière question sont unanimes : dans six des pays étudiés, au moins neuf participants sur dix sont tombés d'accord pour dire que leurs gouvernements devraient faire plus pour l'environnement.

La prise de conscience est mondiale, au-delà des clivages politiques

Au Royaume-Uni, la différence entre les partis conservateur (87%) et travailliste (97%) s'avère toutefois moins importante, tout comme les électeurs pro et anti-Brexit (96% contre 86%). Preuve que la nécessité d'agir au niveau environnemental devient de plus en plus une évidence pour les citoyens, au-delà des couleurs politiques.

"Les questions environnementales ont longtemps incarné les divisions politiques de la société mais la situation est peut-être en train de changer", explique l'auteur de l'étude.

"Nous pouvons voir un consensus écrasant émerger en faveur d'une action gouvernementale plus importante pour protéger l'environnement dans les grandes nations", ajoute-t-il dans un communiqué le Dr Lee de-Wit, psychologue politique à l'université de Cambridge et co-auteur de l'étude.