Les dinosaures auraient continué à prospérer sans l'astéroïde qui les a tués, selon des chercheurs

Selon de nouvelles recherches, les dinosaures se portaient bien et auraient pu continuer à dominer la planète Terre s’ils n’avaient pas été anéantis par un astéroïde.

Après avoir émergé il y a environ 230 millions d’années, les dinosaures occupaient tous les continents et dominaient la plupart des écosystèmes terrestres, jusqu’à ce qu’ils soient éteints par l’impact d’astéroïdes il y a 66 millions d’années.

Certains scientifiques pensent que les créatures commençaient à perdre leur avantage et se dirigeaient déjà vers l’extinction, notamment à cause de dégénérescences comme les cancers que l’on a trouvés sur des squelettes. Mais des chercheurs de l’Université britannique de Bath pensent mettre cette théorie à mal. En rassemblant des données, les chercheurs ont utilisé une analyse statistique pour évaluer si les dinosaures étaient encore capables de produire de nouvelles espèces jusqu’à leur disparition prématurée.

"Ce que nous avons constaté, c’est que les dinosaures étaient toujours dominants, ils étaient encore répandus et se portaient toujours très bien", a déclaré Joe Bonsor, premier auteur de l’étude, dans un communiqué. "Si l’impact de l’astéroïde ne s’était jamais produit, ils ne se seraient peut-être pas éteints et auraient continué après le Crétacé", a ajouté Bonsor, doctorant au Natural History Museum de Londres et au Milner Center for Evolution de l’Université de Bath.

150 millions d’années de domination

Les dinosaures ont dominé la Terre pendant plus de 150 millions d’années sur terre et ont évolué pour prendre de nombreuses formes et tailles, certains dinosaures étaient minuscules, et d’autres mesuraient plus de 40 mètres.

Les experts pensent que la diversité était la clé de leur domination sur Terre cependant, des recherches antérieures suggéraient que cette diversité commençait à décliner et que les dinosaures commençaient à perdre leur domination. Pourtant, l’étude publiée mardi dans la revue The Royal Society Open Science affirme qu’après avoir examiné un plus grand nombre de groupes de dinosaures, leurs arbres généalogiques plus à jour et plus détaillés montrent que les dinosaures de tous les continents étaient en fait florissants.

Le manque de données n’indique pas une déchéance

"Le point principal de ce que nous disons est que nous n’avons pas vraiment assez de données pour savoir de toute façon ce qui serait arrivé aux dinosaures", a déclaré Bonsor. "En général, dans les archives fossiles, il y a un biais vers un manque de données, et interpréter ces lacunes dans les archives fossiles comme une baisse artificielle des taux de diversification n’est pas ce que nous devrions faire. Au lieu de cela, nous avons montré qu’il n’y avait aucune preuve solide de leur disparition prochaine, et que la seule façon de le savoir avec certitude est de combler les lacunes dans les archives fossiles", a-t-il ajouté selon CNN.