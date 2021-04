Les cuirs végans et durables s'imposent (enfin) en maroquinerie

Après Hermès et son sac en fibres de champignons, c'est au tour de la marque Genny de miser sur les alternatives au cuir animal. La marque de luxe s'apprête à commercialiser sa première capsule de maroquinerie en cuir de pomme, témoignant de l'engagement croissant du secteur en faveur d'une mode plus durable.

Après le prêt-à-porter et les sneakers, c'est au tour de la maroquinerie de passer à cinq fruits et légumes par jour. Champignon, pomme, ananas, raisin, banane et même déchets de maïs…

Les plus grandes maisons de luxe redoublent d'imagination et d'innovation pour répondre à une demande de plus en plus forte des consommateurs : faire en sorte que les it-bags de demain soient éthiques et durables.