Une recherche révèle que les animaux sont moins sensibles aux instructions de leur soignant pendant l’adolescence, ce qui serait expliqué par le fait qu’ils vivent une crise d’adolescence, un peu comme celle des humains. De mauvaise humeur, imprévisibles et avec un mépris frappant pour les règles, les adolescents peuvent être difficiles à gérer. Maintenant, vous allez peut-être en avoir deux à la maison parce qu'il s’avère que c’est la même chose pour les chiens adolescents, d’après The Guardian qui relaye cette étude ! Les chercheurs affirment qu’ils ont constaté que les chiens deviennent moins sensibles aux instructions de leur soignant pendant l’adolescence mais les ressemblances ne s’arrêtent pas là, Dr Lucy Asher, co-auteur de la recherche à l’Université de Newcastle explique que "généralement, les adolescents qui ont une relation moins sûre avec leurs parents sont ceux qui sont plus susceptibles de montrer plus de comportements conflictuels envers leurs parents. C’est la même conclusion que nous avons [entre les chiens adolescents et leurs soignants]".

Une étude sur 162 chiens d’âges différents Les chiens vivraient des difficultés émotionnelles à la puberté comme les humains - © Iuliia Zavalishina - Getty Images/iStockphoto Parmi les expériences différentes qui ont été réalisées à ce sujet, celle de l'Université de NewCastle a examiné à quel point les chiens des deux sexes obéissaient de manières différentes lorsqu'ils étaient soumis à des commandes telles que "s’asseoir" à différents âges. Ils ont choisi d'étudier en particulier des races de chiens guides potentiels : bergers allemands, goldens retrievers, labrador retrievers ou croisements de ces races. Ces races, explique Asher, commencent la puberté à environ six à neuf mois. Les résultats de 82 chiens âgés de cinq mois et de 80 chiens âgés de huit mois ont révélé que les adolescents étaient moins obéissants que les jeunes chiots aux ordres de leurs soignants. "Ils sont près de deux fois plus susceptibles d’ignorer la commande 'assis' à huit mois par rapport à cinq mois", a déclaré Asher. Il était déjà connu que les chiens ont des changements hormonaux à un certain âge et qu’il y a une grande réorganisation du cerveau qui se produit à cet âge chez les mammifères mais jusqu’à présent, le lien entre cette période et le comportement canin n’était pas clair.