Les chiens peuvent-ils être vegan ? Ces alternatives à la viande peuvent leur convenir

Les propriétaires de chiens qui ont adopté un régime végétarien ou végan sont de plus en plus nombreux à se demander comment faire passer leur animal de compagnie à un régime non carné.

Selon un récent sondage , la volonté de donner une alimentation plus écoresponsable à son animal prend de l’ampleur, en particulier chez la génération Z (73%) et les millénials (68%).

Mais la santé et le respect du bien-être animal ne sont pas les seuls éléments à entrer en compte chez les personnes soucieuses de rendre la gamelle de leur animal de compagnie plus "verte".

Croquettes végétales

Riz, carotte, maïs, betterave, blé, orge…. Les recettes de croquettes végétales sont de plus en plus nombreuses à s’inviter dans la gamelle de nos chiens. Dans le même esprit, on trouve des pâtées 100% véganes, "bio" et riches en minéraux.

