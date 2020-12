Les chiens ont (eux aussi) droit à leurs produits de beauté éco-friendly

Pourquoi nos compagnons à quatre pattes devraient se contenter de produits bourrés d’ingrédients chimiques, quand nous nous mettons (enfin) à adopter une routine beauté plus clean ? C’est sans doute la question que se sont posée Michelle Arnau et Sally Clarke, les cofondatrices de Rowan, qui ont imaginé toute une gamme de cosmétiques répondant aux mêmes critères de qualité et d’écoresponsabilité que celles proposées aux hommes et aux femmes. Lire aussi : Bobone : des soins bios, naturels et qui nous viennent des Ardennes

Bonne nouvelle pour le meilleur ami de l'Homme ! La toile commence à voir émerger de nombreux produits de toilettage pour chiens formulés à partir d'ingrédients naturels et responsables, que ce soit pour la peau ou l'environnement. Et pour ne rien gâcher, ils sentent bon ! Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais c'est une réelle avancée car jusqu'ici ces produits étaient plutôt associés à des listes d'ingrédients à rallonge. La marque Rowan fait partie des pionniers en la matière, proposant toute une gamme premium aussi bonne pour les chiots que pour la planète, comme elle le précise sur son site internet. L'objectif de ses deux fondatrices était de concevoir des produits pour chiens d'une qualité égale à celle utilisée par celles et ceux qui s'en occupent, que ce soit en termes d'efficacité, de durabilité, et de bienfaits pour la peau et pour les poils. "Nous nous engageons à établir de nouvelles normes en matière de soin du pelage en créant des formules d'origine naturelle à base d'ingrédients de haute qualité et équivalents à ceux des humains qui laissent la fourrure brillante et la peau saine, et tout le monde sent la noix de coco. Parce que les produits que nous utilisons pour nos animaux de compagnie doivent être aussi bons que les produits que nous utilisons pour nous-mêmes", soulignent Michelle et Sally sur l'e-shop de Rowan.