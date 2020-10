Sommeil et isolement pour limiter le risque de contamination

Les chauves-souris vampires se confinent spontanément en cas de maladie - © Andra Boda / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Les chercheurs ont notamment montré que le comportement social joue un rôle primordial dans la façon dont la maladie se propage, en diminuant les risques lorsque les malades s’isolent volontairement ou sont exclus par leurs semblables. Plus naturel et sans doute plus commun encore, le comportement même du malade, qui s’isole pour dormir et/ou se reposer, réduisant a fortiori ses mouvements et ses interactions avec les autres.

Les chercheurs ont étudié l’impact de la maladie sur les relations sociales en pleine nature, se concentrant sur les chauves-souris vampires. Trente et une femelles adultes, qui avaient pris place sur un perchoir à l’intérieur d’un arbre creux à Lamanai (Belize), ont été sollicitées par les chercheurs, qui ont injecté un composant, le lipopolysaccharide, à la moitié d’entre elles, et une solution saline à l’autre moitié.

Puis les auteurs de l’étude ont collé des capteurs sur les chauves-souris et les ont relâchées dans leur arbre pour étudier le comportement des animaux "malades" et des animaux témoins dans leur habitat naturel.