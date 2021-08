Les chats deviennent grognons, ils en ont marre de vous voir à la maison !

L’association caritative Cats Protection a déclaré au Times que de nombreux animaux de compagnie avaient du mal à cohabiter avec leurs propriétaires pendant la journée. Leur présence les empêche de mener leur vie habituelle et d’avoir ces moments de solitude dont les félins domestiques ont besoin, pouvant mener jusqu’à une déprime ou une dépression chez l’animal.

Un représentant de l’association explique : "Les changements dans la routine d’un chat ont toujours le potentiel de causer du stress, car ce sont des créatures d’habitude. En plus de cela, les endroits 'sûrs' ou 'calmes' où un chat aurait pu s’échapper dans la maison auparavant peuvent avoir été réutilisés comme bureau, de sorte que le chat n’a plus son endroit calme."

De plus, un chat qui n’est pas à l’aise avec les enfants avait d’habitude 8 heures par jour de calme pour se détendre et supporter ensuite l’activité des enfants de retour de l’école. Cependant, avec la fermeture des classes, les enfants étaient à la maison toute la journée et ne pouvaient pas sortir se défouler, rendant le calvaire des chats encore plus grand.