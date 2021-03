Les cafés d'animaux exotiques en Chine : iguane, raton laveur, serpent

Un serpent à trois yeux découvert en Australie - 03/05/2019 n serpent à trois yeux a été découvert sur une autoroute du nord de l'Australie, à la grande joie des internautes australiens pourtant habitués à une faune sauvage très diverse. Les gardes forestiers ont découvert le reptile fin mars dans la localité de Humpty Doo et l'ont baptisé "Monty Python". Les tests ont révélé que les trois yeux du serpent étaient en bon état de fonctionnement. Le troisième orbite s'est vraisemblablement développé alors que le serpent n'était qu'un embryon, a expliqué la commission des parcs et de la faune sauvage du Territoire du Nord sur sa page Facebook. Les malformations sont fréquentes chez les reptiles, ajoute-t-elle. Le serpent, de l'espèces des pythons tapis, mesurait 40 centimètres et avait environ trois mois lorsqu'il a été trouvé. Il est mort au bout d'un mois de captivité.