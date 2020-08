Les briques de construction sont-elles les batteries du futur ?

Des chercheurs ont réussi à transformer des briques rouges de maison en batteries capables de stocker de l'électricité. Et si nos bâtiments devenaient, un jour, des centrales électriques ?

Malgré la baisse du coût des batteries en lithium et les systèmes hydroélectriques pompés, le stockage d'importantes quantités d'électricité reste l'un des enjeux phares de notre époque. Et si la réponse était sous notre nez ? Ou plutôt autour de nous et de nos maisons ?

Une équipe de recherche internationale a élaboré un prototype de brique capable de stocker de l'électricité, faisant du morceau de pierre une potentielle batterie.