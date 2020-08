Les bons gestes pour recycler nos objets électroniques.

Un Belge produit en moyenne 21 kg de déchets électroniques par an, indique le dernier rapport Global E-waste Monitor, mené en partenariat avec la United Nations University.

Entre la tablette qu'on a fait tomber par terre et le smartphone que l'on veut déjà changer, on consomme et on jette la high-tech comme on respire. Ces déchets connectés créent un vrai problème environnemental.

Voici trois conseils pour recycler correctement les objets électroniques.