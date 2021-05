Les BioHuts, des nurseries sous-marines pour favoriser le renouvellement des poissons en Méditerranée

98 % des poissons juvéniles meurent en zone portuaire. Face à ce constat, Ecocean a inventé les Biohuts, des habitats artificiels qui offrent refuge et nourriture pour accueillir les populations de poissons juvéniles et permettre de reconstituer les écosystèmes portuaires.

Dans les zones portuaires , les conditions sont encore plus dégradées. Les larves de poisson ne peuvent s'y développer correctement et atteindre l'âge adulte. Le taux de mortalité y est de 95%.

Un abri et de la nourriture pour les populations juvéniles

Les BioHuts, ce sont des cages en métal remplies de coquilles d'huîtres. Les poissons y sont protégés des gros prédateurs et grâce à sa structure, des végétaux marins s'y développent et les poissons trouvent les ressources alimentaires leur permettant de se développer.

La BioHut joue ainsi un rôle de nurserie et accompagne les poissons dans leur croissance. Après une période de quatre à six mois passée en son sein, le poisson devient adulte et prend son autonomie. Depuis 2015, 25 ports français se sont équipés de BioHuts, et s'engagent ainsi à la préservation des espèces marines.