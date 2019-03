Les ballons de baudruche, un danger pour l'environnement

Synonymes de fête, les lancers de ballons sont célèbres dans le monde. Pourtant, leurs conséquences peuvent s'avérer meurtrières.

Chaque année dans le monde, des centaines de millions de ballons de baudruche sont lâchés dans la nature. Esthétique et joviale, cette animation paraît inoffensive alors qu'elle génère des effets néfastes pour l'environnement. Une fois dans le ciel, ces ballons colorés explosent ou se dégonflent au cours de leur ascension pour enfin retomber au sol ou dans la mer. Charriés par les vents, ces détritus finissent par se répandre sur une large zone, mettant en péril les écosystèmes affectés.

En effet, les tortues, les poissons ou les dauphins confondent ces débris de plastique délétères avec leurs propres proies. Autres victimes de ces ballons festifs: les oiseaux marins. Une étude scientifique australienne menée sur plus de 1.700 oiseaux retrouvés morts a démontré que ces fragments de plastique étaient bien plus susceptibles de provoquer la mort que d'autres détritus plus rigides. "Bien que les déchets souples n'aient représenté que 5% des débris ingérés, ils étaient responsables de plus de 40% des décès", détaille la docteure Lauren Roman de l'université de Tasmanie.

Une solution?

Outre les ballons, les tiges de plastique qui les soutiennent sont également très polluantes puisqu'elles parsèment massivement les plages. Pour enrayer cette contamination, plusieurs autorités ont pris des dispositions, comme la ville de Brighton en Angleterre ainsi que les États de Floride aux États-Unis et de Victoria en Australie, où les lâchers de ballons sont dorénavant prohibés.