Les baleines sont-elles stressées par les touristes ? En Islande, des scientifiques sondent leur souffle

Le but de cette opération inédite est d’évaluer le niveau de stress via les hormones des cétacés, à l’heure où de plus en plus de touristes se pressent pour les admirer, malgré une année quasi blanche en 2020 pour cause de pandémie.

En Islande, plus de 360.000 personnes sont parties en mer en 2019 dans l’espoir d’entrevoir des baleines pérégrinant dans les eaux argentées de l’Atlantique nord, trois fois plus qu’il y a dix ans.

Près d’un tiers d’entre eux ont choisi de voguer depuis Husavik vers les eaux translucides de la baie de Skjalfandi.