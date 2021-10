Les algues ont-elles un avenir dans notre société ? Voici les différentes manières de les utiliser

Brunes, rouges ou vertes, les algues sont depuis quelques années sorties de leur ghetto, elles investissent notre quotidien et particulièrement dans le domaine alimentaire et de la cosmétique mais le champ des possibles se transcende en un véritable raz de marée. La culture des algues suscite de plus en plus l’enthousiasme comme le rapporte le média reporterre qui souligne aussi tout l’attrait de ce végétal à des fins environnementales. Les algues ont-elles un avenir dans notre société ? Découvrons le potentiel de ce végétal qui fait l’objet de nombreuses études et qui pourrait prendre une place de plus en plus conséquente dans notre quotidien tant son utilité n’a de cesse de croître.

micro-algues et macro-algues, quelle différence ?

Selon le guidedesespeces.org, ces deux types d'algues se distinguent essentiellement par leur taille et leur structure moléculaire. On aura recours à l'une ou l'autre espèce selon l'usage escompté grâce à leurs composants spécifiques.

Selon François Godart, responsable du marché Fermentlag, les micro-algues présentent la particularité intéressante de se développer dans tous types d’environnement, que ce soit en milieu marin, en eau douce mais également dans des environnements extrêmes comme les volcans. Cette particularité présente un réel intérêt pour des applications industrielles multiples. L’enjeu reste cependant de produire massivement ces micro-algues en utilisant le moins d’espace sur la planète et en préservant l’écosystème. Quels sont les différents usages de ces algues ?

Dans le domaine de la santé

Les algues sont des matières premières de plus en plus commercialisées en Belgique, on leur reconnaît spécifiquement 3 bienfaits. En plus d’être de puissants antioxydants, ces micro-algues agissent contre : le stress

la fatigue

les troubles digestifs On utilise déjà ces végétaux sous forme de compléments alimentaires mais ils ont désormais une place de plus en plus importante dans les soins hospitaliers, pour des patients atteints de problèmes digestifs et qui suivent une chimiothérapie comme le précise Aymerci Loloum, le Directeur général d’Algosource interviewé dans le JT. Selon lui, le recours aux algues participerait à rehausser quelque peu la qualité de vie du patient en diminuant les effets indésirables issus de la chimiothérapie comme les fourmillements aux extrémités des membres. La qualité antioxydante de la spiruline constituerait un frein au développement du cancer en entravant les effets indésirables des radicaux libres comme le précise sosoir.lesoir.be.

Dans le domaine de l’alimentation

Dans le domaine de la cosmétique

Les algues s’invitent depuis longtemps dans nos rituels cosmétiques et notamment pour les soins de la peau. La spiruline serait d’ailleurs au service de notre beauté et embellirait notre corps de façon générale. d’ailleurs, on vous propose un masque détox à la spiruline. D’autres algues se targuent, elles aussi, de leur apport bénéfique pour nos soins cosmétiques. De nombreux industriels ventent d’ailleurs les atouts de leur gamme de cosmétiques forte des vertus de ce végétal. Les algues seraient les alliées de la beauté du visage, elles permettraient de retarder les effets du vieillissement de la peau et la revitaliseraient, un véritable trésor issu du fond de la mer comme l’évoque madame.lefigaro.fr.

Dans le domaine de l’environnement

Au-delà de leurs attraits précédents, les algues suscitent le vif intérêt d’industriels, d’organisations internationales et de scientifiques car il s’agit bel et bien, selon le CNRS, d’un enjeu planétaire. Ces organismes marins présentent un potentiel important et des réponses concrètes face aux questions environnementales majeures. Le réchauffement climatique, la production de CO2 et de méthane Les algues pourraient atténuer les effets néfastes du réchauffement climatique en absorbant non seulement le CO2 mais aussi le méthane qui est le second gaz à effet de serre et présent dans l’atmosphère. 37% des émissions de méthane proviennent des élevages de bétail comme relaté dans le JT en raison de l’alimentation essentiellement axée sur le soja. Les algues offriraient une réponse concrète et pertinente pour nourrir les animaux. Une étude réalisée par une équipe américaine de l’université de Californie stipule qu’à peine 80 gr par jour d’aliment à base d’algue rouge pourraient réduire jusqu’à 82% les émissions de méthane liées aux élevages et ce, sans altérer le rythme de croissance des animaux. Une croissance exponentielle Les macro-algues prétendent d’une vitesse de croissance fulgurante à savoir, jusqu’à trente centimètres par jour. Comme le précise le magazine reporterre, elles peuvent atteindre entre 40 et 60 mètres de long et constituer ainsi de véritables forêts sous marines. Ces organismes peuvent capturer quantité non négligeable de carbone atmosphérique, bien au-delà des arbres tropicaux. Découvrons d'ailleurs combien de CO2 les grands arbres peuvent absorber. L’algoculture est en pleine expansion depuis deux décennies et notamment en Asie. Des caractéristiques non négligeables elles ne consomment ni eau douce, ni fertilisants, ni pesticides

elles produisent de l’oxygène, désacidifient l’eau

elles réduisent l’érosion littorale

elles fournissent des ressources à divers organismes marins

elles sont d’excellents fertilisants