Lego, le roi de la brique en plastique, se veut pionnier vert.

A l’heure où le plastique est cloué au pilori, la brique Lego continue de faire florès et entend s’imposer comme un champion du jouet vert.

Vers le 100% durable ?

Le géant danois promet d’assurer l’essentiel de sa production avec des matériaux 100% durables d’ici 2030. Avec ses briques incassables et réutilisables à l’envi, Lego – une contraction du danois 'Leg godt' ("Joue bien") – a toujours eu à l’esprit la durabilité, affirme Tim Brooks, chargé du développement durable.

Le groupe doit s’adapter aux exigences actuelles. D’après une récente étude du cabinet spécialisé NPD, 47% des acheteurs dans le monde ont renoncé à un jeu à cause de préoccupations de durabilité. "Les fabricants de jouets s’intéressent vraiment à ce sujet […] et il y a beaucoup d’innovations dans les emballages et les matériaux", explique Frédérique Tutt, experte du jouet pour NPD.

Pas question pour Lego de renoncer au plastique : il s’agit plutôt d’améliorer sa brique, actuellement majoritairement conçue avec du plastique "ABS", utilisé aussi dans l’électroménager.

Pour l’instant, seulement 2% des briques (80 des 3600 éléments vendus) proviennent d’un matériau biosourcé : le polyéthylène à base de canne à sucre, qui sert principalement aux arbres, feuilles et buissons des kits. Une gageure technique car la substitution doit être invisible pour les consommateurs. Les nouveaux modèles doivent avoir les mêmes propriétés physiques que les anciens : rigidité, brillance mais aussi et surtout l’emboîtage, afin de rester compatibles.