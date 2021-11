Le walipini : l'art de cultiver les légumes en toutes saisons

Alors que les dirigeants de ce monde se réunissent jusqu'au 12 novembre pour trouver des solutions au réchauffement climatique lors de la COP 26, saviez-vous qu'il en existait déjà une pour cultiver des légumes et des fruits en toutes saisons et ce, en totale autonomie ? Le concept vient de Bolivie et prend la forme d'une serre semi-enterrée. On l'appelle walipini.

Des tomates pour Halloween. Des potirons pour démarrer l'été. Et des fraises sur la table de Noël. Vous savez bien qu'il est indispensable de préférer les fruits et légumes de saison pour préserver l'environnement. Mais avec la montée des températures et les épisodes de sécheresse à répétition, nombre de cultures sont menacées. Pourtant, il existe déjà une solution pour continuer à croquer dans une pomme ou éplucher une clémentine en faisant fi du dérèglement climatique et ce, sans polluer un centimètre de la planète.

L'équation n'est pas impossible : les Boliviens pratiquent depuis longtemps déjà la culture de fruits et légumes en toutes saisons grâce aux walipinis. Ce sont des serres semi-enterrées que même les jardiniers amateurs (très motivés) peuvent réaliser. En fait, contrairement à ce qu'on pense, il ne fait pas de plus en plus froid à mesure que l'on creuse dans le sol. La température y est constante au fil de la descente.