Le vromage peut-il sauver la planète du réchauffement climatique ?

Saviez-vous que la production d'un litre de lait émet 1,63 kg d'équivalent CO2 dans l'atmosphère, d'après des données relevées par WWF.

On parle "d'équivalent" parce que les vaches et autres ruminants émettent du méthane en éructant. Ce fameux gaz très polluant était au cœur des débats de la COP 26 la semaine dernière puisque c'est un autre gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Plus de 80 pays se sont d'ailleurs engagés à en réduire les émissions. Vous l'avez, maintenant, le lien entre fromage et dérèglement climatique ?

Plus en détail, 0,94 kg équivalent de dioxyde de carbone est rejeté lorsqu'un seul litre de lait de vache est fabriqué. Pour composer la suite de l'équation, il faut savoir qu'un brie de Meaux pesant 3,5 kg requiert 25 litres de lait. 20 à 30 litres de lait sont également nécessaires pour fabriquer un beau Bleu d'Auvergne de 2 à 3 kg.