Le "Trashtag Challenge", le défi écolo du moment

Un nouveau défi fait son apparition sur les réseaux sociaux ces derniers jours : le Trashtag Challenge.

L'idée très simple du challenge est de trouver un endroit jonché de déchets, d'en prendre une photo, de le nettoyer et à nouveau de le photographier. Il faut ensuite former un montage avec les deux images pour voir la comparaison avant/après, et le partager sur les réseaux sociaux.

C'est la société canadienne UCO qui avait créé le défi en 2015 en voulant ramasser 10 000 déchets en un an. La pratique, déjà connue depuis quelques années, s'est répandue très rapidement ces derniers jours grâce à l'image d'un internaute, Byron Roman sur Facebook, à voir ci-dessous. La publication a été partagée plus de 330 000 fois à ce jour !

Le jeune homme a ainsi motivé de nombreuses personnes à relever le défi de dépolluer la nature et de s'en féliciter sur ses réseaux personnels. Si de nombreux challenges, plus ou moins pertinents, ont déjà vu le jour sur les réseaux sociaux, celui-ci pourrait s'avérer particulièrement utile pour notre planète.

Ce challenge arrive à une période où les jeunes sont particulièrement acteurs de la sensibilisation au réchauffement climatique, avec de nombreux mouvements et manifestations pour le climat partout dans le monde, en commençant par la Belgique.

Thomas Guiot sur VivreIci