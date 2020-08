Le Top 10 des voitures électriques les plus endurantes du marché

Jusque-là indétrônable en termes d’autonomie, Tesla se voit menacé par un nouvel arrivant, Lucid. Le constructeur, également américain et spécialiste du tout électrique, promet avec sa première berline Air une endurance record de plus de 830 km avec une seule charge. En attendant son arrivée sur le marché d’ici 2021, Tesla domine assez largement le classement des voitures électriques disposant du plus d’autonomie.

Avec 830 km d’autonomie annoncée (un chiffre à prendre encore avec des pincettes), Lucid pourrait donc bien écrire un nouveau chapitre de l’histoire de la voiture électrique. Mais pour le moment, c’est bel et bien Tesla qui domine le classement avec sa Model S, modèle Grande Autonomie, selon la norme mondiale de référence (WLTP).