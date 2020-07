Le télétravail pourrait aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon l'Ademe.

Une large majorité d'actifs contraints de télétravailler pendant le confinement ont apprécié ce mode de fonctionnement, qui pourrait à l'avenir contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, indique un rapport de l'Ademe, l'Agence de la transition écologique (France).

Selon une étude réalisée début mai par le cabinet 6t auprès de 3.990 personnes, 71% des personnes qui avaient déjà expérimenté le télétravail disent souhaiter le faire plus souvent car elles peuvent mieux gérer leur stress (60%) et être plus concentrées. 76% de celles qui télétravaillaient pour la première fois voudraient poursuivre l'expérience.